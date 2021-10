RASSEGNA STAMPA. 'Santa': polizia urbana ancora senza divisa - LevanteNews

Oggi, martedì 12 ottobre, auguri a Serafino. Anniversario scoperta dell’America. Mercati settimanali: Bogliasco, Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “La troppa felicità genera fastidio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Santa Margherita Ligure: spogliatoi della polizia urbana sempre interdetti, agenti senza divisa. Pianeta covid: “Green pass e tamponi, farmacie prese d’assalto” (Commento. L’idea che può farsi l’assistito che necessita di cure, è che vi sia uno scaricabarile di lavoro verso farmacie e medici di base che potrebbe riflettersi sull’attenzione ai pazienti); “Catechismo, le norme anti covid”; “Nella Lavagnaese sono 18 gli isolati, fermi gli allievi 2006”; “Capienza al 100 per cento, il cinema parte davvero”; “Piscina dei Castelli, sabato il test d’apertura”.

Sestri Levante: a una sommelier emiliana l’Oscar del Vermentino 2021. Lavagna: “Festa in porto per la zattera di Piano”; “Un giovane alla guida del cantiere”. Chiavari: dormitorio riaperto e pasti caldi agli ospiti. Chiavari: “Volley per disabili, Entella Sitting primo team ligure”. Chiavari: Box in affitto in porto, candidature aperte.

Rapallo: parco di Portofino allargato, protesta davanti al Comune. Rapallo: tassa di soggiorno record”. Santa Margherita Ligure: spogliatoi della polizia urbana sempre interdetti, agenti senza divisa. Santa Margherita Ligure: pesca al gambero consentita fino al 31 dicembre.

Fontanabuona: “Autostrade finanzierà il tunnel”, parola di Raffaella Paita.