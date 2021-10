Rapallo: Premio donna, affidato l'incarico al coordinatore - LevanteNews

Quanto costa al Comune il premio letterario Donna scrittrice? Si dice una ottantina di migliaia di euro. Sarebbero poche se il premio fosse noto come lo Strega, il Campiello o altri nazionali con dirette in Tv, tra l’altro sponsorizzate da privati. A Rapallo l’unico sponsor era la Carige che, seppur in tempo di crisi, si è defilata. Qui addirittura si distribuivano i libri finalisti in vari locali, acquistandoli dagli editori che neppure li regalavano in cambio della pubblicità derivante dal premio.

Con determina dirigenziale, a firma Anna Maria Drovandi, è stato affidato l’incarico al coordinatore del Premio, Pier Antonio Zannoni che incassa 9.000 euro comprensivi di oneri fiscali e previdenziali. La determina è pubblicata integralmente sull’albo pretorio del Comune. Ci saranno poi altre determine che indicheranno l’importo dei vari assegni alle scrittrici premiate e tutte le altre spese inerenti. Perché non un’unica determina da cui si evinca il denaro necessario per un premio che ha eco soprattutto sulle pagine locali?