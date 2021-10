Rapallo: parco di Portofino, la vittoria di Pd e 5 Stelle - LevanteNews

Nella storia dei Consigli comunali con argomento il parco di Portofino, c’è chi ricorda, negli anni Settanta, discussioni infuocate con intervento della forza pubblica per allontanare i più facinorosi. Oggi fortunatamente ciò non accade più, come non si verificano più incendi dolosi di protesta. Le vicende urbanistiche sono però sempre importanti anche nelle decisioni che si assumono in cabina elettorale.

Sabato alle 10.30 al Chiosco della Musica ci sarà un incontro sul parco nazionale di Portofino e Pd e Cinque stelle potranno vantarsi di avere finalmente convinto la maggioranza a votare come loro avevano indicato fin dall’inizio: ossia a favore di un parco più ampio.

Chi non condivide l’idea di allargare il parco farà invece riferimento alla Lega che ieri sera ha avanzato una proposta più restrittiva.

Entro la settimana intanto si arriverà alla proposta definitiva da presentare al ministero; che ci sarebbe stato un accordo all’ampliamento era scontato. L’importante era capire al volo vantaggi e svantaggi che i nuovi confini produrranno.