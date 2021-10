Portofino Coast: "Impegno a tutto campo per la promozione del turismo" - LevanteNews

Dal Consorzio Portofino Coast

Con l’arrivo dell’autunno l’attività promozionale di Portofino Coast è entrata nel vivo. Dopo la partecipazione, finalmente in presenza, al Discover Italy lo scorso settembre, il Consorzio parteciperà infatti nei prossimi giorni al TTG di Rimini, importante appuntamento promozionale che ci auguriamo possa confermare i positivi segnali di ripresa già avvertiti nel corso della stagione estiva.

Il ritorno degli eventi in presenza segna una svolta significativa nell’attività promozionale che sta finalmente ritornando alla normalità, con la partecipazione a manifestazioni che, oltre ad essere occasioni di incontro con la domanda turistica italiana e straniera, sono anche importanti momenti di networking tra professionisti del settore.

Portofino Coast proseguirà la sua attività partecipando, insieme a Meet in Liguria, al Mice Ttade Show, evento dedicato al turismo Mice e d’alta gamma previsto a Venezia nella seconda metà di ottobre. Altri appuntamenti sono previsti, sempre in presenza, nei prossimi mesi per dare sostanza e continuità alla promozione del turismo dell’intero comprensorio.

Si prosegue inoltre con la partecipazione a numerosi workshop in modalità virtuale, che consentono di raggiungere mercati anche lontani. L’esperienza della pandemia ha infatti insegnato a padroneggiare l’utilizzo di piatteforme virtuali attraverso le quali è stato possibile dare continuità all’attività promozionale del Consorzio anche quando non era consentito incontrarsi di persona. Integrare la partecipazione a eventi in presenza con altre occasioni di incontro virtuale potrebbe rendere l’attività promozionale sempre più ampia ed efficace anche in futuro.