Pallanuoto/  Bogliasco, tra un mese scatta la stagione dei ragazzi - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 51. Di Marco Tripodi

La Federnuoto ha infatti stabilito che il campionato di Serie A2 maschile prenderà il via il prossimo 13 novembre. La formula del torneo sarà quella pre-Covid, con due gironi da 12 squadre che si affronteranno con gare di andata e ritorno a partire fino al 7 maggio. A seguire playoff e playout. Le prime quattro di ogni girone giocheranno le partite promozione che esprimeranno le due promosse (semifinali 21-25 ed eventualmente 28 maggio, finali 4-8 ed eventualmente 11 giugno). Le ultime retrocederanno direttamente mentre le penultime e le terzultime spareggeranno (21-25 ed eventualmente 28 maggio) per definire le ultime due che scenderanno in Serie B.

Il biancazzurri di Daniele Magalotti sono stati inseriti come da tradizione nel Girone Nord, assieme ad altre sei squadre liguri: Crocera, Lavagna, Arenzano, Camogli, Imperia e Sturla. A completare il raggruppamento le due compagini bolognesi, il De Akker Team e il President, il Brescia Waterpolo, il Como Nuoto e il Torino ’81.

Nei prossimi giorni la federazione provvederà a stilare e diffondere il calendario delle gare.

Foto do Giorgio Scarfì