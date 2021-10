Genoa, Ballardini sorride: si svuota l'infermeria - LevanteNews

Si svuota l’infermeria nel Genoa: Biraschi, Criscito, Destro e Caicedo hanno lavorato con i compagni al pari di Sirigu rientrato dalla National League. Ballardini può così sorridere in vista del Sassuolo perché ritrova alcuni elementi chiave della rosa.

Un recupero lampo per il capitano Criscito uscito malconcio nella sfida contro la Salernitana così come Destro che si era fermato durante il riscaldamento. La buona notizia però arriva da Caicedo fin qui fermo per infortunio: un giocatore che può dare imprevedibilità a un reparto che fin qui ha fatto fatica a fare gol.

Difficile ipotizzare un undici iniziale ma Criscito e Biraschi potrebbero giocare dal primo minuto con Masiello o Vasquez complici le assenze di Bani, Vanheusden e Maskimovic. Cambiaso e Fares dovrebbero agire sulle fasce con Rovella, Badelj e Tourè in questo momento favoriti per giocare in mezzo. In attacco potrebbero partire dal primo minuto Destro ed Ekuban.