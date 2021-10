Cicagna, in giunta sì a due bandi comunali - LevanteNews

Dal Comune di Cicagna su Facebook

Approvati in Maggioranza e successivamente in Giunta due importanti Bandi Comunali a sostegno delle attività e delle famiglie che prevedono un Contributo per il pagamento della TARI annualità 2021.

Sono stati Destinati alla misura quasi 53.000 euro che saranno così ripartiti: 30.000 € andranno a finanziare il Bando destinato al sostegno TARI 2021 per le Famiglie + c.a. 23.000 € andranno a finanziare il Bando TARI destinato alle Attività che hanno subito riduzione lavorativa causa COVID.

Domani saranno pubblicate tutte le info e la modulistica. Scadenza presentazione domande: entro sabato 6 novembre ore 12:00.