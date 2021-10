Chiavari: una partita per ricordare Marco Di Capua - LevanteNews

La Nazionale Italiana Cantanti festeggia i suoi quarant’anni e vuole ricordare il sindaco Marco Di Capua con una partita che sarà disputata sabato 234 ottobre, a due mesi esatti dalla scomparsa, nello stadio Comunale alle ore 16, contro i “Campioni del Cuore” di cui faceva parte Di Capua. Sandro Giacobbe e Vittorio Mazza hanno presentato l’evento questa mattina presso il Gran Caffè Defilla, presenti Michela Di Capua, Gian Luca Ratto, Antonio Segalerba, Adele Mariani, prete Rinaldo Rocca, Matteo Matteazzi. Il ricavato andrà a beneficio del Villaggio del Ragazzo, per ampliare gli spazi da dedicare ai disabili che usufruiscono del tempo diurno e, per motivi logistici di sicurezza anticovid, devono rimanere isolati da coloro che abitano permanentemente nelle strutture volute da don Nando; come ha spiegato prete Rinaldo si vuole infatti evitare di lasciare a casa qualcuno per mancanza di spazi adeguati.

Le sponsorizzazioni, obbligatorie per statuto della nazionale Cantanti, serviranno per coprire le spese mentre il ricavato andrà appunto in beneficenza.

Questo memorial è un omaggio all’uomo, allo sportivo e al sindaco il cui ricordo resterà indelebile. Di Capua credeva nel valore educativo dello sport e ci teneva a realizzare iniziative a favore del sociale.

Prima dell’inizio della partita Luca Abbrescia intratterrà il pubblico insieme agli Sbandieratori di Lavagna e alla Scuola Aerobica Entella.