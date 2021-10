Camogli: alberi, censimento per prevenire crolli - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

Il Comune ha affidato al Dottor Agronomo Carlo Vinciguerra di Genova la realizzazione del

censimento del patrimonio arboreo comunale, incarico in continuità con gli interventi ricognitivi

sul territorio e finalizzato a individuare possibili criticità su cui intervenire con azioni dirette e

puntuali per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, e per la tutela e il mantenimento

del verde pubblico.

Conclusa l’analisi di alcune zone interessate da alberature che presentavano problematiche di

stabilità – e quindi a rischio, e che ha portato a tagli, abbattimenti e potature, in particolare nel

corso dell’ultimo anno – si procederà con l’ottimizzazione della gestione colturale degli alberi

attraverso il censimento complessivo del patrimonio arboreo comunale e la redazione del piano

di gestione dello stesso.

Il rilevamento, oltre a permettere di conoscere lo stato di salute delle alberature, consentirà di

individuare le aree a più elevato rischio arboreo e a stabilire le conseguenti priorità di intervento;

di costituire una banca dati a disposizione di tutti i tecnici; di programmare la sostituzione delle

piante e di progettare nuovi assetti della sistemazione a verde.

Il Dott. Carlo Vinciguerra lavorerà a stretto contatto con l’architetto Maurizio Canessa e con i

tecnici dell’Ufficio Lavori Pubblici ed Ambiente, con i giardinieri comunali Marco Miduri e Luca

Neologo e con le ditte specializzate che a vario titolo si occupano e si occuperanno del verde

pubblico a Camogli.

Numerose le attività previste: la raccolta, per ogni singola pianta, delle principali caratteristiche

tra cui posizione, dati dendrometrici, stato vegetativo, elementi critici ai fini della stabilità,

vulnerabilità del sito, necessità di cure colturali specifiche; la redazione di schede di rilevamento

e la cartellinatura di ciascuna specie