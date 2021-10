RASSEGNA STAMPA. Asl 4: donne in fuga (il 20%) per i parti - LevanteNews

Oggi, lunedì 11 ottobre, auguri a Firminio. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Quale la pianta, tali i frutti”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Asl 4: donne in fuga per i parti, il 20 per cento sceglie Genova. (Commento: non esiste solo il Gulliver). Pianeta covid: nell’Asl 4 otto nuovi positivi; tre ricoveri a Sestri Levante. Cinema: da oggi si torna alla capienza piena.

Passo del Bracco: motociclista ferito. Chiavari: “La Cgil non ha paura degli squadristi”, sede aperta ieri mattina. Chiavari: “Nella sede romana distrutta scene da brividi”.

Rapallo: fumetti, flamenco e teatro, il Da Vigo apre la scuola a nuove competenze. Rapallo: stasera in Consiglio il sì che consentirebbe di estendere il parco Nazionale fino alla collina delle Grazie. Rapallo: cantiere San Francesco, viabilità gestita dai vigili urbani. Santa Margherita Ligure: cantiere per rafforzare il litorale. Santa Margherita Ligure: via al trasporto sociale.