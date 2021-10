Rapallo: sabato incontro Pd sul parco nazionale di Portofino - LevanteNews

Dal Circolo Pd di Rapallo

Con il presente comunicato abbiamo il piacere di invitare la cittadinanza a presenziare all’incontro organizzato a favore del Parco Nazionale di Portofino che si terrà Sabato 16 ottobre dalle ore 10.30 presso il Chiosco della Musica (Piazza Martiri della Libertà) a Rapallo.

L’evento, organizzato dal Partito Democratico circolo di Rapallo, ha previsto altresì il sostegno da parte del Movimento

5 Stelle, di Europa Verde, di Liberi e Uguali, dei Comitati Ambientalisti e di “Amici del Monte di Portofino”.

#RiaccendiRapallo parte con questa prima iniziativa che si pone come obbiettivo non quello di colorarsi di un partito

politico, ma di unire più voci per il bene di un progetto di interesse comune: l’estensione dei confini del Parco

Nazionale.

Per questo ci rivolgiamo a tutti coloro che abbiano voglia di spendersi per un futuro diverso per la nostra Città.

E’ con piacere che vi presentiamo i partecipanti che interverranno al dibattito di Sabato 16 Ottobre:

Fabrizia Pecunia Sindaco di Riomaggiore

Luca Garibaldi capo gruppo PD in Ragione

Fabio Tosi capo gruppo 5 Stelle in Regione

Massimiliano Amantini responsabile comunicazione Europa Verde

Pieluigi Biagioni Europa verde Rapallo

Marco Delpino vice presidente Amici del Monte di Portofino

Isabella Debenedetti, consigliere Comunale Movimento 5 Stelle

Mauro Mele Consigliere comunale PD

Gianluca Cecconi segretario circolo PD Rapallo