Rapallo: auto contro muro, giovane con Drago al San Martino - LevanteNews

Oggi alle 16.30 un giovane ha perso il controllo della vettura mentre percorreva la stretta strada che da Rapallo attraversa San Maurizio di Monti per salire a Montallegro o alla Crocetta. Le condizioni del giovane al volante non apparivano di particolare gravità, veniva però deciso di trasferire il giovane al San Martino, sia pure in codice giallo. Il trasferimento avveniva con l’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco di Genova che, in assenza di posti idonei dove atterrare, ha verricellato il paziente a bordo trasferendolo poi al pronto soccorso del policlinico genovese. La circolazione è stata interrotta il tempo necessario all’operazione di soccorso.