Ne: auto impazzita, tre ventenni feriti al pronto soccorso - LevanteNews

Saranno i carabinieri ad accertare le cause dell’incidente avvenuti ieri attorno alla mezzanotte in Val Graveglia, lungo la provinciale 26 in prossimità del frantoio. Un’auto impazzita ha perso il controllo finendo contro il muro che delimita la carreggiata. A bordo tre giovani ventenni. Allo schianto è seguito l’allarme. Sul posto col 118 si sono recate le pubbliche assistenze e i vigili del fuoco di Chiavari. I tre, politraumatizzati, sono stati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Presenti anche i carabinieri.