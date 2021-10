Lavagna: aggredito (un mese di prognosi) per gelosia, tre denunce - LevanteNews

I Carabinieri di Lavagna, dopo aver raccolto una denuncia sporta da un 19enne, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, per il reato di lesioni personali in concorso, due 22enni genovesi e un 24 enne milanese, di cui due con pregiudizi di polizia. Lo scorso mese di agosto, gli indagati, erano venuti a dissidio per motivi di gelosia per una coetanea. I militari dopo aver raccolto delle testimonianze ed estrapolato e visionato diversi filmati dai sistemi di video sorveglianza cittadina e privati, risalivano agli autori dell’aggressione. Nella circostanza, il giovane aggredito, aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale cittadino.