Cogorno: domenica ritornano "Le castagne d'autunno" - LevanteNews

Dal Comune di Cogorno

Quando il paesaggio si tinge di tinte calde ecco l’Autunno,che riporta alla mente scenari, storie e tradizioni. Il Comune di Cogorno ritorna sul Monte San Giacomo tra le antiche cave di ardesia con la grande castagnata nella giornata di domenica 17 ottobre.

L’evento si svolgerà con la collaborazione di Accademia della Ciappa di Cogorno, Gruppo Alpini di Cogorno sez.Genova, Gruppo Comunale di Protezione Civile e Consorzio Monte San Giacomo.

Ricco è il programma del prossimo fine settimana:

sabato 16 Ottobre: alle ore 11.00 presso la Basilica dei Fieschi incontro “Alla scoperta della Basilica in Ardesia” a cura di Osvaldo Garbarino con Associazione Sordi del Tigullio;

domenica 17 Ottobre: – alle ore 10 Santa Messa nella Chiesetta di San Giacomo; – alle ore 12.00 Pranzo nel verde, Menù del Chiosco, panini caldi ai formaggi e con il famoso lardo di Cava della l’Andanna; – alle ore 14.30 distribuzione di caldarroste e vino

Per chi è in difficoltà e/o sprovvisto di mezzi è a disposizione un Bus-Navetta gratuito con partenza dalle ore 14.00 in Piazza Aldo Moro a San Salvatore di Cogorno.

Durante la manifestazione si terrà il “Concorso delle zucche 20^ edizione”; possibile percorrere nella palestra a cielo aperto del Massiccio del San Giacomo, la passeggiata amatoriale con tempo di percorrenza medio di 2.00 h.

Accesso alla Manifestazione con le regole anticovid.

In caso di maltempo la festa sarà rinviata a domenica 24 ottobre 2021.