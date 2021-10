Chiavari: il nipote di Giuseppe Rocca visita palazzo e parco - LevanteNews

Dal Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Dall’Arizona, Tucson precisamente, torna a Chiavari il pronipote di Giuseppe Rocca. Questa mattina Alberto Mondet e la moglie Audrey Huie, accompagnati al vicesindaco Silvia Stanig, hanno visitato Palazzo Rocca e il parco botanico.

“É stato un piacere e un onore incontrare gli eredi di Giuseppe Rocca – spiega Silvia Stanig – Un’occasione per ripercorrere la storia del palazzo attraverso i ricordi tramandati in famiglia. Sono stati molto apprezzati gli interventi che l’amministrazione ha portato avanti in questi anni, volti al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di un edificio così tanto importante per la famiglia Rocca e per la città. La coppia, inoltre, aveva avuto modo di visitare Chiavari già nel 2019, incontrando il Sindaco Marco Di Capua, che ha ricordato con grande affetto”.