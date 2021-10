Chiavari: dal fiume Entella al parco di Portofino - LevanteNews

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale e capogruppo Pd riceviamo e pubblichiamo

Ciao,

l’immagine della sede della CGIL assaltata sabato da un gruppo di fascisti, guidati da Forza Nuova, è sconvolgente per la sua gravità e per aver ricordato i tempi bui di quando, poco meno di cent’anni fa, le Camere del Lavoro erano assaltate dalle prime squadracce fasciste, in quella “resistibile ascesa” che caratterizzò l’avvento del fascismo.

I capi di Forza Nuova – finalmente – sono stati arrestati, e il 16 ci sarà una grande manifestazione unitaria a Roma per la democrazia, in solidarietà nei confronti della CGIL e del mondo del lavoro.

Ma il tema più pressante è quello ora della risposta dello Stato di fronte ad atteggiamenti eversivi da parte di movimenti ed organizzazioni che si richiamano palesemente al fascismo e si muovono con violenza e prevaricazione. Tutte le istituzioni democratiche, e le forze politiche che sono in Parlamento, dovrebbero condannare senza se e senza ma quanto è avvenuto, e invece Fratelli d’Italia e la Lega continuano a non esprimere parole chiare su quanto è accaduto, come se per loro non fosse possibile staccarsi da quei mondi.

Il Partito Democratico ha annunciato una mozione per richiedere che si proceda allo scioglimento di Forza Nuova, come previsto dalla Legge Scelba. Martedì chiederemo in Consiglio Regionale a tutte le forze politiche di sostenere la stessa richiesta con un ordine del giorno. Vedremo chi si tirerà indietro di fronte a questa richiesta di una risposta dello Stato nei confronti di soggetti eversivi.

In tutto questo, spiace rilevare il silenzio del Presidente della Giunta Regionale Toti, che non è andato oltre alla condanna dei fatti “violenti di alcuni gruppi di no vax”, senza una parola in più rispetto a quanto accaduto. Un atteggiamento più simile a quello di Salvini e Meloni, che ai soggetti moderati e centristi che dice di voler rappresentare. Ma spero che la gravità della situazione lo porti ad esprimere una posizione netta.

TOTI E GLI ATTACCHI SGUAIATI ALLA SINDACA COLPITA DALL’ALLUVIONE. Toti ha dimostrato un grande nervosismo e una grezzezza senza pari, durante questa settimana, con un violento attacco alla Sindaca di Rossiglione Katia Piccardo, “colpevole” di aver richiesto un aiuto più forte della Regione per il suo Comune, colpito da un fenomeno meteo, assieme al savonese, di proporzioni intensissime. Una situazione talmente grave che nella giornata di domenica e lunedì si sono segnati alcuni record, tra cui quello delle piogge cumulate: proprio a Rossiglione si è registrato il record europeo di millimetri di pioggia caduta in 12 ore. In un giorno è caduta la pioggia di un anno.

Ma, per Toti, la Sindaca non aveva un quadro “realistico della situazione”, e le polemiche erano solo per visibilità. Detto, peraltro, tra un’intervista su Salvini, una su Draghi, e nell’ennesimo collegamento televisivo della giornata. Il primo sopralluogo della Regione è arrivato dopo 72 ore dall’emergenza. E Toti non si è neppure presentato, mandando l’Assessore Giampedrone.

Fatta questa premessa su questo increscioso episodio (e qui se volete c’è una lettera di un affezionato lettore della newsletter a Toti che mi ha chiesto di condividere con voi), ci sono due aspetti da sottolineare.

Il primo è che la nostra Regione – tra le più colpite da alluvioni e mareggiate – non ha ad oggi un Piano di adattamento al cambiamento climatico, un documento strategico per capire come intervenire, come prevenire, come mitigare il rischio di fronte all’emergere della crisi climatica.

Il secondo è che di fronte allo sgretolamento dell’entroterra, alle difficoltà estreme dei piccoli comuni, serve un’azione diversa da parte della Regione. In questi anni si è sostituita la difesa del suolo con la protezione civile, nel senso che il ruolo di intervento è diventato sempre successivo all’evento – coi fondi nazionali, che hanno toccato la quota record di 1 miliardo di euro in cinque anni – mentre, con rare eccezioni di carattere nazionale, gli interventi di mitigazione del rischio e di prevenzione strutturali sono passati in secondo piano, soprattutto per i comuni più piccoli che devono lavorare su una progettazione intercomunale. Da qui una proposta, che formalizzeremo nelle prossime settimane. Un nuovo utilizzo del fondo strategico regionale – ad oggi un po’ il bancomat di Toti, che gestisce a suo piacimento – in un fondo strategico regionale contro il dissesto idrogeologico, con risorse certe e programmazione destinata alle aree interne e ai bacini dell’entroterra, accompagnata da un investimento sulla progettazione integrata degli interventi.

SANITA’ ANNO ZERO TRA PRIVATIZZAZIONI E DECLASSAMENTI. Pochi giorni fa, la Giunta Toti ha deliberato il blocco della gara per la privatizzazione degli Ospedali di Albenga e di Cairo Montenotte, annunciando questa come una scelta strategica di investimento sul pubblico, in vista di quanto accadrà con il Recovery Plan.

In realtà, leggendo la delibera – e conoscendo la storia – la vicenda è diversa. Nello scorso mandato la destra decise di privatizzare tre ospedali (Bordighera, Albenga e Cairo Montenotte), ma le gare oltre che sbagliate politicamente erano pure sbrindellate dal punto di vista tecnico e il tentativo di privatizzare è stato sotterrato dai ricorsi. La pandemia ha cambiato tutto e ora, visto che ci sono un sacco di soldi per il Recovery plan, per uscire dall’incartamento dei ricorsi Toti si annulla tutto, sperando che la gente non si ricordi del passato.

Ma la privatizzazione non è altro che sospesa. Del futuro di Albenga non si sa nulla. Invece di Cairo Montenotte – a cui avevano promesso un pronto soccorso, l’ospedale di area disagiata e tanti investimenti – il futuro è indicato in una maniera diversa: chiudere l’ospedale e trasformarlo in casa di Comunità, con una presenza più ambulatoriale, visto che il recovery finanzia solo questi interventi, poi si vedrà. La destra a Savona ha fatto le promesse per rafforzare l’ospedale e ora lo declassa, dicendo che è un investimento. In “Amici miei” l’avrebbero definito con un termine molto chiaro…

Ah, che sia solo una manovra di immagine è abbastanza evidente dal fatto che, ad esempio, a Rapallo, dove nel 2020 han deciso di affittare un piano dell’Ospedale ai privati, l’operazione non risulta revocata, e quindi prosegue silenziosa.

LA SEDUTA DEL CONSIGLIO. TRA ASSENZE, RITARDI E IL RIFIUTO AI TAMPONI GRATUITI PER GLI UNDER 12. Anche la seduta dello scorso Consiglio è stata contrassegnata dalle assenze.

Non è la prima volta che l’Assessore alla Sanità e Presidente di Regione Toti non si presenta in aula, questa volta era giustificato visto l’allerta rossa dei giorni precedenti e i grandi danni che ha provocato, ma trattandosi di un comportamento reiterato nel tempo purtroppo anche quando la sua presenza è giustamente richiesta altrove, la sua assenza viene sempre letta come una mancanza di rispetto verso l’aula e verso soprattutto i suoi concittadini.

Tutte le interrogazioni a lui rivolte, quindi, hanno avuto risposta dall’Assessore incaricato Scajola, che giustamente, si è limitato a leggere le note inviategli dagli uffici. In un momento ancora di emergenza sanitaria, l’attenzione al tema dovrebbe essere maggiore, e quell’incarico preso con maggiore serietà, lo richiediamo da tempo.

Dall’altra parte però, la Giunta del Presidente non si comporta in maniera diversa, infatti la seduta pomeridiana è iniziata con un’ora di ritardo: tutti gli scranni della Giunta erano vuoti perché nessuno degli Assessori era tornato dalla pausa in tempo.

Quindi tra un’assenza e un ritardo, alcuni temi importanti sono stati trattati:

Avevo presentato un’interrogazione, come vi dicevo nell’appuntamento della scorsa settimana, per chiedere a Regione Liguria come avesse intenzione di muoversi nei confronti dell’Ente Parco dell’Aveto in merito alla manifestazione fuoristradistica che era stata approvata dall’Ente stesso. Come vi raccontavo, quell’area è assolutamente da tutelare e non si capisce come possa essere stata permessa una manifestazione che prevedeva il passaggio di 40 jeep, con un notevole impatto sull’ecosistema. La risposta dell’Assessore è stata ricca di dettagli e molto rincuorante: “Chiederemo all’Ente Parco”;

Avevamo chiesto di poter fornire agli under 12 i test salivari in maniera gratuita. Sarebbe stato motivo di tranquillità nel momento in cui le scuole sono ricominciate, per i ragazzi, le loro famiglie e il corpo docenti. L’Assessore Cavo, purtroppo, non ha accettato la nostra proposta e lascerà il numero di tamponi salivari gratuiti invariato, ossia quelli che arrivano con i fondi del Governo, non aumentandone con uno sforzo, dovuto, regionale.

GLI STUDENTI DI MEDICINA IN PIAZZA E L’ASSESSORE CAVO CHE NON SI RICORDA A CHE PUNTO ERAVAMO. Venerdì sono stato in Piazza De Ferrari con gli studenti di medicina e di scienze infermieristiche.

Gli studenti erano in piazza per chiedere di tornare in corsia, per svolgere in presenza quei tirocini che sono assolutamente indispensabili per la loro formazione professionale e che da più di due anni, anche a causa del Covid, non è stato più possibile fare.

Sono molte le Università e le Regioni che si sono messe all’opera per ovviare a questo problema, e far ripartire in maniera adeguata la formazione dei ragazzi. Ovviamente Regione Liguria, no.

Una delegazione di studenti è anche stata ricevuta dall’Assessore Cavo che si è detta assolutamente disponibile a far partire un’interlocuzione con l’Università.

Come sempre l’Assessore ha anche usato il suo comunicato stampa per cercare di fare la lezioncina a noi del Partito Democratico che facevamo notare le enormi mancanze in materia nei confronti degli studenti di medicina e di scienze infermieristiche, nonostante tutte le interrogazioni e proposte che tutta l’opposizione ha presentato sin dal periodo emergenziale sul tema. Mi auguro che sia, come sempre, un banale e poco serio scontro politico, in caso contrario sul sito della regione o qui, si trova tutto quanto.

IL PROSSIMO CONSIGLIO: PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO E MITIGAZIONE DEL RISCHI. Domani, tra gli atti in discussione, troveremo: La mitigazione del rischio: ho presentato un’interrogazione con la quale chiedo quale sia la posizione della Giunta in merito alla mitigazione del rischio idraulico del Fiume Entella e in merito alla realizzazione dello scolmatore. Ho presentato queste interrogazioni mesi fa, ma ad oggi l’Assessore competente Giampedrone non ha mai risposto. Spero che questa sia la volta buona, per fare un po’ di chiarezza.

Parco Nazionale di Portofino: la discussione sull’istituzione del Parco Nazionale di Portofino va avanti. Visto che l’aggiornamento che Regione Liguria avrebbe dovuto relazionare, dopo aver sentito le varie parti interessate, non è ancora stato fatto, ho presentato un’interrogazione in merito per farne esplicita richiesta.

UN COMMENTO SULLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE. Ne parlo in fondo, ma è ovvio che non si possa non fare un punto sulle elezioni amministrative, che nel primo turno hanno visto il centrosinistra tornare a vincere, con risultati importanti al primo turno in grandi città – Milano, Napoli, Bologna – e al turno di ballottaggio a Roma e Torino. In generale il clima è positivo, con formule diverse, ma caratterizzate da una capacità di aggregare e di dare sicurezza e coesione. Ma l’astensione crescente e il fatto che non sia un voto “politico” deve portare tutti a gestire questo risultato con umiltà e responsabilità.

Stesso ragionamento vale per l’appuntamento di Savona, che vede il candidato del Centrosinistra Marco Russo in vantaggio per il ballottaggio: un risultato che va confermato con tutta la forza possibile, per dare un governo serio ai savonesi e respingere l’offensiva di Toti e co, che si sono trasferiti a Savona per “difendere la bandierina”, tra apparentamenti dell’ultima ora e toni da campagna elettorale sguaiata, che poco hanno a che fare con l’attenzione che si deve ai temi della città.

GRUPPO PD: NUOVA IDENTITÀ GRAFICA E UN NUOVO FILO DIRETTO. Vi segnalo che come Gruppo del Partito Democratico abbiamo aperto una nuova pagina Facebook e creato un profilo Instagram.

In questo modo abbiamo dato vita ad un nuovo canale, un nuovo filo rosso, di collegamento tra di noi e i cittadini e per rimanere sempre aggiornati sulla attività del gruppo.

Vi lascio qui i link diretti, se potete lasciate un Mi piace e iniziate a seguirci. Facebook e

Instagram

IL CANALE YOUTUBE E IL CANALE TELEGRAM. Vi lascio il link al mio canale Youtube, che sto iniziando a riempire di contenuti, interviste, video, qualche intervento in aula e le dirette Facebook.

E qui vi lascio il link al mio canale Telegram, assicuro pochi messaggi al giorno di aggiornamento della politica regionale e la privacy di chi vorrà iscriversi.