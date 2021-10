Carasco: una stele in memoria di "Vito" e Tom - LevanteNews

Da Anpi Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 18 ottobre, la Sezione A.N.P.I. di Lavagna invita gli antifascisti del Tigullio a ritrovarsi nel Comune di Carasco per le ore 10:30, davanti alla lapide in memoria del partigiano “Vito” e al soldato alleato Tom, posizionata all’incrocio tra via Montanaro Disma e Via Ponte Vecchio.

Come cita la stele in loro memoria, “Questo fu luogo di fucilazione prescelto dall’ottusa ferocia il 18 Ottobre 1944 per unire in eterno il sudafricano Tom proprio come aveva detto “resto con voi fino all’ultimo” e l’italiano Vito un ragazzo dei monti che vedete. Questo è un messaggio al mondo contro il fascismo e la guerra”.

Parteciperà a tale momento di commemorazione, il sig. Sindaco.

La cittadinanza è invitata.

Di seguito il link per raggiungere il luogo dell’iniziativa: https://tinyurl.com/ssfjk92p