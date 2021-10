Camogli: cimitero centrale riaperto entro ottobre - LevanteNews

Martedì 2 novembre ricorre la celebrazione dei Defunti. Non è ancora certa la data di riapertura del cimitero centrale di Camogli che avverrà certamente entro ottobre, presumibilmente tra lunedì 25 e giovedì 28. Tutto dipende dalla fine di alcuni lavori e dal tempo.

Ci sarà tempo tuttavia per pulire le lapidi, portare i fiori e accendere un lumino per i propri cari sepolti nelle zone che resteranno aperte al pubblico. Il cimitero è chiuso dallo scorso 22 febbraio, giorno in cui crollarono a mare i loculi di levante.