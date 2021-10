L’Associazione “Insieme per il Boschetto”, con il patrocinio del Comune di Camogli, organizza sabato 16 ottobre dalle 15 alle 18 un pomeriggio in allegria e compagnia di caldarroste, cuculli e vino rosso. In contemporanea si terrà il concerto di campane a cura dell’Associazione Campanari Liguri. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a sabato 23 ottobre.