Calcio a 5/ Vigili del fuoco, Liguria campione d'Italia - LevanteNews

Calcio a 5, Campionato Nazionale Vigili del Fuoco: la Liguria è Campione d’Italia, battuta in finale 10-1 la Puglia

E’ stato un trionfo per la Liguria al Campionato Italiano di Calcio a 5 Vigili del Fuoco. I nostri portacolori hanno infatti superato largamente in finale la Puglia.

La partita si è indirizzata già nel primo tempo, con il parziale di 2-0, poi il cambio di marcia definitivo.

Il 10-1 finale porta la firma di Bocci, tripletta, Pozzuoli, doppietta, Marinelli, Marrale, Siri, Delucchi e Miatto.

Inoltre il portiere Marcaccini è stato nominato miglior portiere dell’intera manifestazione.

La squadra ligure, composta da vigili del fuoco in servizio in tutte le quattro province (da Genova Fabio Bertolotti, Stefano Bocci, Luca Siri, Enrico Mora, Diego Marrale, Andrea Marcaccini e Marco Marinelli; da Savona Bruno Pozzuoli, Edoardo Pioppi e Andrea Ghersi; da Imperia Ivan Miatto e Dario Smeraldo; da Spezia Damiano Delucchi e Massimiliano Conte), dopo aver sconfitto in semifinale la Lombardia, ha battuto in finale la Puglia.