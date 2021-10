Serie D: sorridono Lavagnese e Sestri, sconfitto il Ligorna - LevanteNews

Seconda vittoria consecutiva per la Lavagnese, pareggio in rimonta del Sestri, Ligorna ko a Chieri: sono i risultati maturati nel turno di campionato di serie D.

I bianconeri battono 2-0 il Ticino con un gol per tempo realizzati da Lombardi e Casagrande. Punto d’oro dei rossoblu di Sestri che contro il Gozzano subiscono il 2-0 con le reti di Pici e Castelletto ma riescono a rimanere in gara e a portare il match in parità con Bonaventura e Mesina.

Una rete di Alvitrez al 25′ del primo tempo condanna il Ligorna al terzo ko di fila nella trasferta in terra piemontese contro il Chieri.