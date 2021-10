Sammargheritese, la Juniores sbanca Sarzana - LevanteNews

Dall’ACD Sammargheritese 1903

Era tutt’altro che facile l’impegno della 4^ giornata sull’ostico terreno di gioco spezzino del “Berghini” di Sarzana, ma un’altra ottima prestazione dei ragazzi di Mister Voci hanno reso la gara fin da subito “in discesa”. Al 7’ pt Samm già in vantaggio: da un calcio d’angolo di Fusco, la difesa avversaria allontana la palla; la cattura Shelton fuori dall’area che con un destro di mezzo collo la indirizza in rete sotto la traversa. Passano 13 minuti e la Samm raddoppia: punizione dalla “trequarti”: se ne incarica Salvatici che vedendo il portiere leggermente fuori dai pali, lo punisce depositando la sfera in rete: è 0-2 al 20’.

I padroni di casa non mollano e su una ripartenza accorciano le distanze tre minuti più tardi. Gli arancioni, senza scomporsi, continuano a macinare possesso palla e trame di gioco ed al 34’ pt, sugli sviluppi dell’ennesimo angolo di Fusco, trovano la terza rete: Fusco batte, la palla supera il secondo palo e Tarantino la rimette nell’area piccola dove l’implacabile Ferreccio di testa trova il gol per il definitivo 1-3. Secondo tempo in totale controllo e via vai di sostituzioni per un risultato che non cambia.