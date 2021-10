RASSEGNA STAMPA. Lavagna, marmista in pensione dopo 53 anni - LevanteNews

Oggi, domenica 10 ottobre, auguri a Daniele. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Non c’è pesce senza spine”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Lavagna: il marmista Renzo Bertocchi in pensione dopo 53 anni. Pianeta covid: “Green pass, le aziende si attrezzano per i controlli”; “Palazzo Bianco, controlli anche per i politici”: “Terza dose di vaccino per tutti? Bene ma per i giovani si aspetti”; Terza copertura, via libera anche per gli over 60″; “Il grazie del Lions al reparto covid di Sestri”; “Auditorium off limits, a Chiavari eventi in piazza”.

Casarza Ligure: Mirella Biasotti è vicesindaco. Chiavari: in manette la gang del Rolex. Chiavari: maltratta madre e patrigno, fermato. Chiavari: A-12, proseguono i lavori anche nel fine settimana. Chiavari: la diocesi prepara il sinodo.

Rapallo: dragaggio e San Francesco, grandi cantieri al via. Rapallo: pattinaggio a rotelle in via don Minzoni. Rapallo: parco di Portofino, ipotesi apertura a Montallegro.

Recco: siero antinfluenzale, trasferta alla sala chiamata di Genova (Commento. Vergognoso proporre agli anziani questa trasferta; la proposta, inoltre, ricorda i quasi dieci anni di promesse e rinvii circa la Rsa al Sant’Antonio). Recco: Anpi chiede al Comune il motivo del patrocinio al convegno Roma-Tokyo.