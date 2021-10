Dall’ACD Sammargheritese 1903

Little Club – Sammargheritese 2-2

Sfugge allo scadere la vittoria agli arancioni di Mister Giacobbe che in vantaggio già nel primo tempo con Di Lisi, si fanno raggiungere nel secondo tempo sull’1-1 grazie ad un rigore “generoso” di Siciliano e poi, nuovamente in vantaggio con Battaglia, subiscono il definitivo pareggio su una ripartenza al 90º minuto da parte di un avversario in 10 uomini già dal 26º minuto del primo tempo.