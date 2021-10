Chiavari, nell'uso della bicicletta, supera Napoli e Roma - LevanteNews

Dal Circolo Cantiere Verde Legambiente

In occasione della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile del 16-22 settembre scorso, Chiavari ha partecipato alla gara simbolica denominata “Giretto d’Italia” promossa da Legambiente facendosi valere nel suo piccolo. Ottimo è, infatti, il numero dei passaggi di biciclette rilevato con 292 passaggi osservati al “check-point” di Piazza Matteotti nella fascia oraria 8-10 di martedì 21 settembre. Ma si può fare meglio incentivando maggiormente l’uso della bicicletta negli spostamenti urbani quotidiani.

La graduatoria 2021 del Giretto d’Italia premia, collocando ai primi posti, le città di Padova, Reggio Emilia e Pesaro. Non “c’è partita” con tali realtà … ma considerando anche il rapporto passaggio di biciclette/numero della popolazione, ebbene … Chiavari ha da dire la sua riguardo a molte città quali Udine, Carpi, Jesi, Misano Adriatico e non solo. Supera di gran lunga le realtà di Bologna, Ravenna, Ferrara,Torino per non parlare di Torino, Genova e Napoli.

La classifica generale delle città calcolata per numero assoluto di spostamenti sostenibili vede in testa Padova con 6.856 mezzi conteggiati – tra biciclette, bici a pedalata assistita e monopattini – seguita da Reggio Emilia con 3.658, Pesaro con 3.407, Bolzano con 3.247, Piacenza con 3.183, Trento con 2.456, Palermo con 2.392, Milano con 2.240, Fano con 2.203, Torino con 1.616, Ravenna con 1.494, Modena con 802, Pavia con 790, Ferrara con 689, Bologna con 678, Carpi (MO) con 487, Udine con 454, Chiavari (GE) con 295, Napoli con 282, Jesi (AN) con 244, Genova con 215, poi Carmagnola (TO) con 131, San Mauro Torinese (TO) con 122, Roma con 112, Misano Adriatico (RN) con 57, Lecce con 54.