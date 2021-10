Chiavari: colposo l'incendio di via Parma ai magazzini del Comune - LevanteNews

Per il momento sono solo voci, ma carabinieri e Procura starebbero per chiudere l’inchiesta relativa al secondo incendio sviluppatosi, lo scorso 13 settembre, all’esterno dei magazzini comunali di via Parma. I filmati delle telecamere avrebbero certificato che il rogo è stato originato da un mozzicone gettato in un contenitore dei rifiuti. Un precedente incendio, sviluppatosi ad agosto all’esterno dello stesso magazzino, era stato originato dall’incendio di una pulitrice comunale difettosa.