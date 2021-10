Oggi è il 10 ottobre, ma è come fosse primavera. A Camogli la spiaggia centrale è già affollata; ci sono bagnanti anche sugli scogli, pronti a tuffarsi in mare. Le targhe delle auto nei posteggi dimostrano anche la presenza massiccia di europei, in primis tedeschi e francesi, ma anche olandesi e svizzeri.

(Foto di Consuelo Pallavicini)