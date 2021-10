Grave incidente sul Bracco. già in provincia della Spezia. Un motociclista a seguito di un incidente è rimasto incastrato nel guardrail. Sul posto, per liberarlo, sono intervenuti il 118 di Lavagna; la pubblica assistenza Croce Rossa di Riva Trigoso; i vigili del fuoco di Chiavari; l’elicottero Drago partito dall’aeroporto Colombo. Il paziente è stato trasferito al pronto soccorso del San Martino in gravi condizioni.