Bogliasco, il borgo set del film "Peripheric Love": come cambia la viabilità - LevanteNews

Domani, lunedì 11 ottobre, Bogliasco diventerà il set di un film: “Peripheric Love”, una produzione italo-svizzera girata tra il Piemonte e la Liguria, il regista è lo svizzero Luc Walpoth. Il film drammatico racconta la storia d’amore tra Maria, una migrante peruviana, e il marito Giorgio. Le cose si complicano davanti alla gravidanza della moglie poiché Giorgio secondo i medici non potrebbe avere figli.

Le riprese si svolgeranno sulla spiaggia sotto allo Stella Maris e per questo una parte di arenile sarà interdetto dalle 7 alle 13. Chiusura a singhiozzo per le vie Colombo e Bettolo dalle 8 alle 20; chiuso il tratto di passeggiata dalla piazza al bar l’Approdo dalle 15 alle 18. Sarà vietato transitare sul sagrato della chiesa dalle 13 alle 16 e in generale la piazza subirà limitazioni al passaggio dalle 15 alle 18. Una parte delle scene saranno girate in stazione: qui è previsto un blocco del traffico pedonale, sempre a singhiozzo, dalle 18 alle 21.

La polizia locale comunica inoltre che a partire dalle ore 7:30 sarà vietata la sosta dei veicoli in via Mazzini tra i civici 125 e 125A e che dalle 8 alle 20 sarà vietata la sosta dei veicoli in via dei Mille nel tratto sottostante l’arcata ferroviaria, ambo i lati, nella porzione della piazza Partigiani d’Italia, lato monte e nella piazza XXVI aprile.