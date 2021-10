Oggi alle 9 sulla spiaggia del Balin a Sestri Levante, alaggio del leudo “Nuovo Aiuto di Dio” . Il leudo si avvicinerà a riva e, in maniera un po’ diversa da come raffigurato nella foto, verrà tirato in terra e spinto fino alla sua sede invernale sulla Spiaggia dei Balin.

Interverranno autorità militari e civili, i rappresentanti degli enti con i quali sono state effettuate manifestazioni estive che hanno avuto come protagonista la storica imbarcazione.