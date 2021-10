Rapallo: ottobre, è tempo di grandi cantieri - LevanteNews

Rapallo che cambia. E ottobre è tempo di cantieri. Privati come quelli per la riqualificazione degli edifici di via Gramsci, del Savoia o del porto Riva. Pubblici come il dragaggio del Golfo, quelli a difesa dall’abitato e rinforzo della diga degli Amopoixi, nella zona di Villa Porticciolo, e soprattutto per l’imminente inizio dei lavori al San Francesco che riguarda la demolizione della vecchia soletta, l’abbassamento del greto, il rifacimento delle “spalle” la nuova copertura. Cantieri che impegnano l’assessore al Lavori pubblici Filippo Lasinio e gli uffici tecnici.