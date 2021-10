Rapallo: lunedì in Consiglio una maggioranza forse divisa - LevanteNews

Lunedì a Rapallo consiglio comunale a tema il parco regionale nazionale di Portofino in tutte le sue sfaccettature. Se nella maggioranza sull’argomento hanno tutti la bocca cucita, sembra che l’iniziativa di convocare questa seduta sia stata, secondo regolamento, di Mentore Campodonico, presidente del Consiglio. Lo stesso sarebbe contrario all’estensione del parco e su questo punto ritroverebbe un’intesa con la Lega. Al Consiglio sarà presente, perché invitato, anche Pierluigi Vinai, che rappresenta il vertice dell’Anci ligure il cui compito sarebbe quello di smussare gli angoli. Il Consiglio di lunedì sembra invece convocato apposta per dividere la maggioranza. Anche se Carlo Bagnasco sembra voglia chiarire che non essendo un punto del programma della maggioranza, ognuno sarà libero di votare secondo le proprie convinzioni.

Intanto si parla molto della volontà di Mentore Capodonico di candidarsi sindaco alle prossime elezioni e la dichiarazione rilasciata oggi al Secolo (e l’elenco delle ‘benemerenze’) non sembra smentire l’ipotesi; anche se la consegna del “Rapallino d’oro”, conferitogli dai “Liguri Antighi”, che non hanno certo questa intenzione, è sembrata al pubblico più una benemerenza di fine carriera vissuta all’ombra della giunta Bagnasco. (m.m.)

