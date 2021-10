Rapallo: cantiere San Francesco, info-poin per i cittadini - LevanteNews

Lunedì la consegna dei lavori per l’abbattimento e ricostruzione della soletta del torrente San Francesco; la delimitazione del cantiere e poi l’inizio dei lavori comporteranno inevitabili disagi alla viabilità cittadina. Nei pressi del cantiere, in giorni e orari da stabilire, sosterà un furgone della polizia urbana in cui ci saranno persone incaricate di ragguagliare i cittadini circa lo stato dei lavori, il cronoprogramma, notizie sul traffico, eventuale arrivo di mezzi pesanti per il trasporto (notturno) di carichi speciali come i componenti che costituiranno lo scheletro della nuova soletta. A fornire le informazioni non solo tecnici ma anche amministratori come Eugenio Brasey, La situazione e il progredire dei lavori verrà invece monitorato giorno dopo giorno dal dirigente comunale, dai tecnici e dall’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Lasinio che costituisce una garanzia.