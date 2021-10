Gattorna, plesso scolastico: campo da calcio utilizzato come area parcheggio - LevanteNews

“Come noto l’area di accesso al plesso scolastico di Gattorna non dispone di grandi aree di sosta, peraltro limitate anche da disposizioni anti-covid”: così il sindaco di Moconesi Giovanni Dondero.

“Pertanto ringrazio pubblicamente Giorgio Lubiano che, come tutti gli anni, mette a disposizione del personale scolastico, un’area parcheggio di sua proprietà, Don Matteo, la Parrocchia e il Comitato Alta Gattorna, per aver consentito di utilizzare il campo da calcio come area parcheggio disponibile a tutti (personale scolastico, genitori, residenti della zona)”.