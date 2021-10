Fiocco azzurro alla Virtus Entella: è nato Brando Silvestre, figlio di Matias. Il piccolo è venuto alla luce questa mattina alle 5.28.

“Il messaggio è arrivato in piena notte. Il nostro Matias Silvestre è raggiante: la moglie Lucia ha dato alla luce Brando che già non vede l’ora di conoscere il fratellino Gianluca. Congratulazioni di cuore da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Virtus Entella”, così la società in una nota.