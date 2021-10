“Terza dose di vaccino Covid per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60 dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione”: così una circolare da parte del Ministero della Salute.

Intanto ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi al summit B20 ha dichiarato: “I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti Paesi e a darci la speranza che la sua fine sia in vista”.