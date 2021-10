Cinque Terre, la promozione della salute passa dal "Benessere" - LevanteNews

Dal Parco Nazionale delle 5 Terre – Area Marina Protetta

L’iniziativa organizzata da CAI La Spezia e da Commissione Medica Liguria, Piemonte e Val d’Aosta, in collaborazione con Comune della Spezia e Parco nazionale delle Cinque Terre, si inserisce appieno all’interno del cartellone del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 dell’AsVIS, allo scopo di divulgare gli obiettivi dell’Agenda 2030 e sensibilizzare ai benefici dell’attività escursionistica in natura.

La promozione della salute è infatti parte del goal “Benessere” dell’Agenda 2030 definita dall’OMS, «come un processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla».

Il cammino lungo il percorso ad anello dal Colle del Telegrafo al Santurio di Montenero, sarà scandito in tappe, alla presenza di esperti che coinvolgeranno i partecipanti in momenti di conoscenza e riflessione su alcuni temi legati agli obiettivi dell’Agenda 2030: alimentazione, stile di vita sano, prevenzione e potere rigenerativo dell’attività sportiva in natura, a cura del dottor Gianmarco Simonini, Commissione Medica LPV e della dottoressa Laura Lombardi, Associazione Provinciale LILT La Spezia; cambiamenti climatici e protezione del territorio, pre post allerta meteo, a cura di Emilio Ardovino, referente Protezione Civile La Spezia e docente ” Emergenze e Protezione Civile” e Luca Raimondi, geologo Centro Studi Rischi Geologici del Parco; infine sarà presente l’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO con una esposizione di materiali informativi sul tema della sostenibilità ambientale.

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8:45 in località Colle del Telegrafo Partenza ore 9:00 Verrà percorso un sentiero ad anello che porta dal Colle del Telegrafo (513 m slm) al Santuario della Madonna di Montenero (collocato sopra a Riomaggiore a quota 355 m slm).

La Commissione centrale medica del Club alpino italiano propone, in collaborazione con le commissioni mediche periferiche, un evento contemporaneo e diffuso sul territorio italiano che consiste in una escursione con caratteristiche accessibili a tutti e nel rispetto delle regole di sicurezza del Cai, allo scopo di divulgare il concetto che svolgere attività in ambiente montano rappresenta una modalità sostenibile di acquistare salute e benessere, per tutte e tutti, al di là di disparità e disuguaglianze. Il tema della prevenzione e promozione della salute presente nei target del Goal 3 dell’Agenda 2030 trova particolare significato nei corretti comportamenti e abitudini di vita (stili di vita) e l’ambiente montano rappresenta un contesto ideale per la loro acquisizione.

Ogni commissione medica periferica segue l’escursione che si svolge nel proprio ambito territoriale, durante la quale (partenza-sosta-arrivo) saranno previsti momenti di comunicazione ed eventuale distribuzione di materiale divulgativo; i contenuti informativi saranno predisposti dalla Ccm e concordati con le commissioni periferiche e quindi comuni per tutti.