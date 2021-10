Chiavari: percorso sinodale, inizio il 16 ottobre in cattedrale - LevanteNews

Da Radiotelepace

In Diocesi, il percorso sinodale inizierà con una celebrazione liturgica che sarà presieduta dal Vescovo in Cattedrale, sabato prossimo – 16 ottobre, alle h. 21. Già a fine aprile del 2022, la Chiesa chiavarese dovrà trasmettere alla segreteria generale della CEI i primi risultati di questo percorso di ascolto del territorio.

Tra il 2023 e il 2024 si terrà la fase detta “sapienziale”, cioè la lettura di quanto raccolto, per giungere infine al 2025, quando verranno assunti gli orientamenti per la Chiesa del futuro. Scrive il Vescovo Devasini: “È un’opportunità grande quella che lo Spirito oggi ci offre: non sciupiamola!”.