A Camogli, nel caruggino di via Racca, si è svolta la benedizione dell’effigie della Madonna chiamata “dei gotti”. Ad impartirla don Danilo Dellepiane, parroco della basilica di Santa Maria Assunta; presenti il sindaco Francesco Olivari e le autorità cittadine. Per la festa, che quest’anno si svolge in tono minore, l’Associazione San Fortunato ha organizzato la distribuzione di caldarroste sulla spiaggia e birra nel caruggino.