Camogli: "In piscina nuota lo scontento del pubblico" - LevanteNews

Da Claudio G. Pompei, capogruppo “Camogli nel cuore”

Purtroppo nessun passo indietro da parte del sindaco Olivari e dell’amministrazione comunale di Camogli che si impegna invece a scrivere stucchevoli ed inutili giustificazioni.

Spieghi la maggioranza, in consiglio comunale:

perché hanno dovuto abbattere una tettoia dopo solo 20 anni, spendendo una cifra che supera i 150 mila euro considerando tutte le opere correlate alla demolizione e allo smaltimento,

Da quanto si apprende, il pallone adibito a copertura dell’impianto verrà fissato a metà delle attuali tribune a copertura della vasca.

Non potrà essere data nessuna autorizzazione in futuro a manifestazioni sportive in presenza di pubblico.

Leggiamo dalle dichiarazioni del Sindaco Olivari che questa soluzione potrebbe essere anche definitiva.

Si rendono conto gli assessori ed i consiglieri di maggiorana per cosa hanno votato a favore?

Si rendono conto che :

1) o stanno spendendo per un’opera provvisoria complessivamente 300 mila euro

2) o se l’opera fosse definitiva condannerebbero i cittadini a non poter più vedere eventi sportivi a Camogli se non nei mesi caldi?

Da quanto si apprende sempre dalle dichiarazioni del Sindaco,

la dirigenza della Rari Nantes, gestore dell’impianto, ha espresso, come è giusto che sia, pareri anche tecnici circa la vicenda.

Anche se ci rammarichiamo che tali riflessioni siano state tenute segrete al mio gruppo consiliare,

la responsabilità di come si spendono i soldi pubblici è del Comune

e sono sempre più convinto che questa amministrazione debba avere l’umiltà di interrompere immediatamente il suo percorso politico.