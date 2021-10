Aggressione a Roma: indignazione corale e iniziative - LevanteNews

A seguito dell’aggressione di stampo fascista alla sede romana della Cgil, giungono messaggi di solidarietà da tutto il Levante

Da Alessio Chiappe, Segretario Pd Tigullio

La Federazione PD Tigullio esprime la più ferma condanna alle violenze fasciste avvenute oggi a Roma e la propria vicinanza e solidarietà alla CGIL per l’attacco alla propria sede.

È ormai palese come le teorie no vax e le proteste contro il green pass vengono strumentalizzate da squadristi fascisti per attaccare le istituzioni democratiche.

Ci auguriamo che tutte le forze politiche condannino esplicitamente e senza ambiguità quanto è avvenuto oggi a Roma.

