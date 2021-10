A12, cantieri autostradali: le chiusure notturne in programma - LevanteNews

Sarà una settimana all’insegna delle chiusure notturne sulla A12 sia verso Nord che verso Sud: si parte con il tratto chiuso tra Chiavari e Rapallo dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 11/10/2021 al giorno 12/10/2021 per lavori. L’entrata consigliata verso Genova è Rapallo.

La successiva è tra Nervi e Recco verso Sud, sempre per lavori dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/10/2021 al giorno 14/10/2021 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Recco.

Come se non bastasse dalle 22 del 14 alle 6 del 15 ottobre chiusura del casello di Rapallo in entrata verso Genova. Entrata consigliata in direzione del capoluogo ligure è Recco.

Ultima in ordine di tempo la chiusura del tratto tra Lavagna e Sestri Levante dalle ore 00:00 alle ore 04:00 del 16 ottobre per lavori.