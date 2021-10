Ruta: pullmino per Portofino Vetta, un fiasco - LevanteNews

Lo scorso 12 settembre, terminato il servizio del bus Ruta-Portofino Vetta, alla direzione di Amt devono avere tirato un grande respiro di sollievo. Dati ufficiali, a differenza di quanto accade per la linea 82 Santa Margherita -Portofino, non ne sono stati comunicati e già questo la dice lunga. Per altro ascoltando la gente del posto il servizio (quattro corse al giorno all’andata e altrettante al ritorno da luglio a settembre) è stato un fiasco. “Erano più le volte che viaggiava vuoto che con qualcuno a bordo”. Come era nelle previsioni.

E forse è andata bene così, perché il successo avrebbe significato il caos nei posteggi ultra carenti di Ruta. Successo potrebbe avere (in passato lo ebbe) un autobus che nei fine settimana primaverili ed estivi partisse da Genova diretto a Ruta-Portofino Vetta (o San Rocco posteggio) dedicato ai numerosissimi escursionisti che arrivano in zona in auto intasando i posteggi.