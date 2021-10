Recco: concerto del pianista Alessandro Baldini - LevanteNews

Dal Gruppo Promozione musicale

Dopo il grandissimo successo del concerto di apertura, domenica 10 ottobre prosegue il Festival Recco in Musica, sempre all’Oratorio di San Martino (di fianco alla Madonna del Suffragio): alle 17.30 il giovane pianista Alessandro Baldini eseguirà un affascinante programma con musiche di Chopin (terza Ballata), Scrjabin (seconda Sonata) e Rachmaninov (una selezione di studi e la seconda Sonata). Il concerto è in collaborazione con il Conservatorio Paganini di Genova, che da anni coopera con il GPM Gruppo Promozione Musicale segnalando gli studenti più meritevoli e dando loro la possibilità di provare in pubblico i programmi preparati durante il corso di studi: una bella opportunità per tutti gli allievi e un grande piacere per il pubblico di Recco. Da sempre, infatti, la filosofia del GPM è quella di affiancare nello stesso cartellone artisti di calibro internazionale e giovani emergenti: queste collaborazioni con le istituzioni scolastiche del territorio sono sempre occasioni estremamente importanti. Alessandro Baldini è originario di Gallarate e attualmente studia al Paganini con Giacomo Battarino; nonostante la giovane età, è già vincitore di concorsi nazionale e internazionali e ha partecipato a masterclass con importanti docenti. L’ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento posti e all’entrata sarà richiesta l’esibizione del green pass, come da normativa vigente.

Dopo il concerto sarà possibile cenare dal Ristorante Ö Vittorio a prezzo promozionale.