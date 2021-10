RASSEGNA STAMPA. 'Santa': ventenne accusa "Abusata da tre ragazzi" - LevanteNews

Oggi, venerdì 8 ottobre, auguri a Taisia. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Proverbi: “Errare è cosa umana”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Santa Margherita Ligure: ventenne denuncia, abusata da tre ragazzi. Pianeta covid: “Nell’Asl 4 ancora nuovi dieci contagi e due persone ricoverate”; “Discoteche capienza al 50%; valuteremo se riaprire”; “A Sestri nuovi contagi scolastici e un’altra classe in quarantena”.

Moneglia: ambiente da tutelare, il sindaco firma la carta europea. Sestri Levante: torna Mare & Mosto. Sestri Levante: innovazione digitale, chiuso il meeting. Casarza Ligure: calo di tensione elettrica. elettrodomestici in tilt. Cogorno: i 75 anni del Villaggio, messa col vescovo. Chiavari: autorimessa nell’area Italgas, né appartamenti né negozi”. Chiavari: depuratore, ancora nulla di fatto, nuova riunione. Chiavari: addio a Grazia Bonino. Chiavari: addio a Luigi Devoto. Chiavari: ritrovate due Madonnine nascoste in piazza Verdi. Carasco: cede soletta, infortunio sul lavoro. Zoagli: asfaltatura della via Aurelia da metà ottobre.

Rapallo: all’ospedale riabilitazione del cuore, riapertura definitiva. Rapallo: la biblioteca diventa spazio per lo studio. Rapallo. copertura del San Francesco, lunedì giornata clou per la viabilità. Santa Margherita Ligure: la Riviera vista dall’alto in idrovolante.

Camogli: Burkina Faso, progetti solidali da sostenere. Camogli: falesia da sostenere alle spalle di San Nicolò. Recco: comune europeo dello sport nel 2022.

Orero: giornata della salute mentale.