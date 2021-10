Monterosso, un contributo per la scuola primaria - LevanteNews

Il Comune di Monterosso al Mare ha assegnato all’Istituto Comprensivo di Levanto un contributo di € 8 mila, per la realizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa nel Plesso della Scuola Primaria di Monterosso. Il contributo servirà a coprire i costi per l’assunzione di un docente esterno, per il periodo ottobre/giugno, permettendo in questo modo l’attuazione di percorsi differenziati per ciascuna delle classi inserite nella pluriclasse e per l’attivazione di modalità di lavoro laboratoriale a gruppi.

“Migliorare l’offerta formativa ed i servizi offerti agli alunni rientra tra i compliti del Comune ed è un’attività di particolare rilevanza sociale. Il contributo servirà anche ad evitare un sovraffollamento delle classi, garantendo una frequenza della struttura in condizioni di sicurezza” – si legge in una nota.