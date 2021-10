Lavagnese, la "Juniores" inciampa alla prima uscita - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

Avevamo di fronte sicuramente una delle compagini più attrezzate del Girone A e comunque non abbiamo sfigurato, anzi, abbiamo giocato una partita con gli “attributi”, non tirando mai la gamba indietro e contrattaccando ripetutamente ma nel calcio gli episodi fanno la differenza ed è cosi che prendi un gol dopo 120″ di bella fattura in rovesciata, tieni botta tutto il resto della partita e al 6′ di recupero, in piena bagarre pareggio, predi il 0-2 su una punizione direttamente in porta, non trattenuta e tap in dell’avversario.

Peccato, avremmo voluto esordire nel nostro fortino del Riboli con altro risultato ma oggi stiamo ancora costruendo squadra e gruppo, siamo un pochino “corti” ed una sequela infinita di infortuni ci tiene in costante apprensione, detto questo onore ai vincitori che hanno gestito a dovere la gara e anche ai nostri Ragazzi che hanno combattuto alla pari ed hanno dato vita ad un match sicuramente interessante e piacevole.

Sabato prossimo faremo visita alla Pro Vercelli, compagine professionistica che ha inserito, fuori classifica, nella Under 19, la sua squadra giovanile, un test probante per i Ragazzi di Barresi che hanno l’opportunità di preparare e testare la condizione in attesa dell’Imperia al Riboli il 16/10, allora si che i tre punti torneranno ad essere importanti.