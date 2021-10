Entella, certi amori non finiscono: visita speciale in Colmata - LevanteNews

Visita speciale a Chiavari: questo pomeriggio in Colmata è arrivato Nicolò Zaniolo che poi si è fermato a fare le foto con i bambini presenti. La società con un post su Facebook ha scritto “Certi amori non finiscono” per ricordare il passato da calciatore del ragazzo.

Zaniolo con i colori dell’Entella ha iniziato la sua scalata da calciatore: inizialmente inserito nella formazione Primavera, viene aggregato in pianta stabile alla prima squadra nel gennaio 2017 facendo il suo esordio a 17 anni, l’11 marzo 2017, in occasione della partita di Serie B pareggiata 0-0 contro il Benevento, subentrando al 93′ a Caputo. Nella stagione 2016-2017 ottiene 7 presenze in campionato con l’Entella guidato prima da Roberto Breda e successivamente da Gianpaolo Castorina.

Successivamente passa alla Primavera dell’Inter aiutando il club a vincere uno scudetto per poi passare alla Roma entrando in pianta stabile in prima squadra.