Cielo sereno, massime in lieve aumento - LevanteNews

Correnti secche settentrionali in rinforzo con associato cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; addensamenti nuvolosi in transito più probabili al pomeriggio sul Levante, in possibile estensione a Ponente verso sera: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: Stazionarie o in lieve aumento le massime.

VENTI: Forti settentrionali, rotazione graduale da N-E con raffiche di burrasca.

MARE: poco mossi sottocosta su Centro-Levante, mosso o molto mosso a Ponente

UMIDITA’: su valori medio-bassi

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: venti di burrasca.